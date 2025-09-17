Disidencias de las Farc hostigaron base del Ejército en el Nordeste antioqueño

Una base del Ejército Nacional ubicada en la subregión del Nordeste antioqueño fue hostigada por grupos armados durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre.
El ataque fue denunciado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en un breve pronunciamiento publicado a través de sus redes sociales precisó que el episodio ocurrió en zona rural del municipio de Anorí.