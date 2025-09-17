Disidencias de las Farc hostigaron base del Ejército en el Nordeste antioqueño

Una base del Ejército Nacional ubicada en la subregión del Nordeste antioqueño fue hostigada por grupos armados durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre. Le puede interesar: Confrontación de disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, dejó dos muertos y temor en una escuela El ataque fue denunciado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en un breve pronunciamiento publicado a través de sus redes sociales precisó que el episodio ocurrió en zona rural del municipio de Anorí.

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario regional, en medio del hostigamiento no habrían resultado uniformados heridos, ya que estos reprendieron la incursión exitosamente. Lea también: Ordenan toque de queda nocturno en Campamento, Antioquia, ¿por qué? Los primeros indicios apuntan a que las disidencias de las Farc estarían detrás del hecho. “Fue hostigada la base del Ejército Nacional, La Montañita, en Anorí. Las primeras informaciones indican que se trató de un ataque de las disidencias FARC. Civiles y uniformados se encuentran bien. Nuestros soldados repelieron el ataque”, expresó el gobernador.