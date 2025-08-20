14 años de cárcel para tres delincuentes que quemaron con ácido a una mujer en Envigado

Con un descaro de sociópata, Juan José Restrepo Rivera grabó un video de su víctima en el momento en que, en compañía de dos delincuentes más, le arrojó ácido en la cara a una mujer en Envigado. Ahora deberá enfrentar 14 años de cárcel por ese delito.

Esa misma condena afecta también a sus cómplices a la hora de cometer este delito, hace poco más de un año: Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastian Durango Echeverri. Los tres tendrán que pagar esa pena por el delito de lesiones personales con agentes químicos o similares, después de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado por un juez de conocimiento.

Los hechos que fueron materia de este proceso ocurrieron en el barrio El Salado, del mencionado municipio del sur del Valle de Aburrá, el 8 de julio del año 2024.

Ante las voces de auxilio de la mujer quemada, acudió la Policía y los uniformados capturaron al presunto agresor, hoy condenado, quien manifestó que por el ataque le habían pagado 700.000 pesos.

Además, este a su vez dio información sobre la ubicación de los otros dos cómplices que fueron procesados y también fueron detenidos cuando lo esperaban en un taxi a pocas cuadras del lugar donde cometieron el ilícito.

Tras ser evaluada por peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los expertos determinaron que el químico usado le generó a la mujer atacada 60 días de incapacidad, pero lo peor es que le dejó secuelas permanentes en varias partes del cuerpo.

Las quemaduras que sufrió le afectaron la espalda y los hombros, por lo que fue necesario que permaneciera internada durante varios días en un centro asistencial.

Información que reposa en el expediente indica que los tres delincuentes habrían sido contactados en el barrio San Javier, de la comuna 13 de la capital antioqueña, para acometer este acto de violencia de género.

En su momento también circuló la versión de que al parecer estos hombres se habrían equivocado al identificar a su víctima y que en realidad el ataque iba para otra mujer.

“Rechazamos y lamentamos inmensamente que estos actos de violencia se estén presentando en contra de nuestras mujeres. El respeto por los derechos de las mujeres y la eliminación de las violencias en su contra son el objetivo de esta Secretaría que busca de envigado un territorio libre de violencias”, fue el mensaje divulgado en su momento por la secretaria de la Mujer del Municipio de Envigado, Jennifer Quintero.