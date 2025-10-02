Hombre que habría asesinado a un adulto mayor de una pedrada en San Pedro de Urabá, Antioquia, seguiría libre

Luego de pasar casi una semana internado en un hospital, un adulto mayor oriundo del Urabá antioqueño, falleció a raíz de las graves heridas que le ocasionó otro sujeto con una piedra.

Según han informado medios regionales, el señor José Dionisio Mendoza murió en un hospital de Montería al que fue remitido tras sufrir una grave fractura en el cráneo. De acuerdo a la información disponible, otro hombre lo lesionó mortalmente con una pesada piedra en una calle de San Pedro de Urabá. Un registro de video mostró que la agresión ocurrió en la madrugada del pasado 22 de septiembre cuando el sujeto habría atacado directo en la cabeza al señor Dionisio, cuando este se dedicaba a labores de reciclaje. Tras el grave ataque, el sospechoso huyó.

Por fortuna, un día después del ataque y gracias a la difusión del video y a la reacción de las autoridades, se pudo dar con el responsable del ataque y quien sería un lustrabotas de la subregión del Urabá con el alias de El Mudo. Siga leyendo: En Apartadó aseguran que deportistas quedaron “en el aire tras” el desfalco que involucra al exalcalde Rangel

La cuestión es que, según denunció Teleantioquia Noticias, pese a la existencia del video y del accionar de las autoridades para dar con el responsable, el sospechoso sigue libre y muy orondo. Y al parecer ya ni estaría en San Pedro de Urabá sino en Apartadó.

De acuerdo al medio regional, que a su vez citó a la Policía Urabá, como no hubo flagrancia durante el requerimiento de las autoridades hacia el lustrabotas, este solo pudo ser individualizado. Además, hasta ahora no habría sido emitida la orden de captura contra el sospechoso para con ella ponerlo a disposición de la justicia.

La muerte del señor Dionisio ha sido un triste acontecimiento en su municipio toda vez que era un icónico personaje del pueblo y además era muy querido por la comunidad. En San Pedro piden justicia por el crimen contra este humilde anciano.



