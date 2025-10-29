¿Cuál política estatal de protección? En dos años han asesinado a 73 defensores de derechos humanos en Antioquia

A poco tiempo de cumplirse dos años de la sentencia en la cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional para la protección de los líderes de derechos humanos en el país el balance en Antioquia es negativo, pues en ese periodo van 73 asesinatos de personas que detentaban esa condición.
Le recomendamos leer: Asesinan al reconocido líder minero del nordeste antioqueño Jaime Gallego: su escolta de la UNP apareció con vida
Así lo reveló la Fundación Sumapaz, que hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice la protección efectiva de los líderes sociales.
En un pronunciamiento, esta organización destacó que si bien existe un borrador de política pública al respecto, esta se asemeja a una “colcha de retazos” y “recuerda de manera preocupante la complejidad y burocracia descrita en la obra “El Castillo” de Franz Kafka, donde los procesos interminables y la falta de acciones concretas se convierten en una barrera para la justicia y la protección”.
Igualmente, denuncia la aparente indiferencia de parte del gobierno de Gustavo Petro frente a la situación, lo cual, en su concepto, ha permitido el exterminio silencioso de las organizaciones de base popular y campesina en Colombia y especialmente en este departamento.