Así ocurrió la captura del sobrino de María Victoria Correa por su asesinato en Rionegro, Antioquia

Cuando apenas salía el amanecer este miércoles, agentes de la Sijín de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía llegaron hasta una lujosa vivienda del corregimiento Llanogrande, de Rionegro, con una orden de captura para aprehender a Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, el sobrino de la periodista María Victoria Correa Ramírez. Al menor lo señalan de ser uno de los autores intelectuales de este crimen, en el que también murió su abuela y otra tía resultó lesionada.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, los uniformados tocaron la puerta de la propiedad cuando aún se encontraba dormido. En presencia de su mamá, le oficializaron su aprehensión y se lo llevaron para iniciarle un proceso por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio.
Todo porque las investigaciones habrían mostrado que este menor de edad habría tenido una participación en el crimen ocurrido sobre las 12:30 p.m. del pasado 28 de marzo dentro de la panadería Pecositas, ubicada en la carrera 43A (avenida El Poblado) con la calle 25 sur, en el barrio Villagrande, de Envigado.