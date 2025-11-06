Consternación en Marinilla: dos jóvenes de 16 y 19 años fueron asesinados

Las autoridades se encuentran en alerta por la oleada de violencia que se reporta en el Oriente antioqueño. Según la Policía de Antioquia, los homicidios en esta subregión han tenido un incremento del 11% en lo corrido del año. Las más recientes víctimas fueron dos jóvenes de 16 y 19 años en el municipio de Marinilla.

Los jóvenes fueron identificados como Esteban Murillo Castrillón y Jharly López, quienes fueron atacados a tiros por sicarios en el casco urbano. Según el reporte de las autoridades, las víctimas habrían sido citadas por terceros a la cancha Ciudadela Artesanal, donde luego de una hora fueron asesinados.

Le puede interesar: Reacomodo del crimen en el Oriente antioqueño aumenta homicidios en un 11%

El coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, manifestó que la investigación avanza y se investiga si el crimen estaría relacionado con el expendio o consumo de estupefacientes.

“Ya hay recuperación de unos elementos probatorios donde esta persona los lleva a este lugar. Estamos esclareciendo si estaban adquiriendo droga para expender o para consumo y al cabo de una hora, esta persona los logra sostener en este lugar. A la hora siguiente viene una motocicleta; las personas de la motocicleta se bajan y hacen los disparos, atentando contra la vida de estas dos personas”, expresó el comandante.