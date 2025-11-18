Tras dos años y tres días, en Támesis (Antioquia) se volvió a registrar un asesinato: la víctima fue un comerciante

Durante dos años y tres días, en el municipio de Támesis, Suroeste antioqueño, no se supo qué era un homicidio... hasta la mañana de este martes, cuando hombres armados dispararon contra un comerciante en la vereda Río Frío, en la ruralidad de esta localidad y en los límites con Jericó.
La víctima de estos hechos fue Darío Vergara, un reconocido comerciante de este sector al que llamaban El Grillo. A este hombre lo abordaron los criminales por circunstancias que aún no son del todo claras. Se le acercaron y le propinaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte en el sitio.