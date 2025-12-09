x

Por pedirles a sus vecinos que no quemaran pólvora, apuñalaron a un hombre en La Ceja, Antioquia

El asesinato se produjo luego de que la víctima le pidiera en varias ocasiones a un grupo de personas que dejaran de tirar diversos artefactos explosivos cerca de su residencia. El presunto homicida es buscado por las autoridades.

    A Jhony Alejandro Quirama Gaviria (detalle), de 40 años, lo asesinaron a pocos metros de su vivienda en el barrio El Concejo, de La Ceja, Antioquia. Su homicida es buscado por las autoridades. FOTO: ARCHIVO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

09 de diciembre de 2025
No querer que sus vecinos le quemaran pólvora al lado de su casa fue la sentencia de muerte para un hombre de 40 años en un barrio de La Ceja, Antioquia. La víctima le había pedido en varias oportunidades a un grupo de personas, que estaban quemando voladores y otros artefactos explosivos, que no lo hicieran cerca de donde estaba con su familia, pero uno de ellos reaccionó propinándole una puñalada en la cabeza.

Esto ocurrió a la 1:30 de la mañana de este lunes festivo en el barrio El Concejo, en la zona céntrica de este municipio del Oriente antioqueño. Desde la noche del Día de las Velitas, varias personas estaban consumiendo bebidas embriagantes y lanzando estos elementos, situación que estaba incomodando a Jhony Alejandro Quirama Gaviria y a su familia.

De acuerdo con el reporte policial, este hombre salió en una primera ocasión y les solicitó “muy amablemente” que quemaran todos sus elementos más retirados de su propiedad, a lo que ellos hicieron caso omiso y siguieron con esta actividad prohibida como si no les hubieran dicho nada.

Entérese: Lamentable: una zarigüeya muerta y tres aves heridas después de la alborada en el Valle de Aburrá

Pero el “florero de Llorente” se produjo después de la medianoche, cuando en medio del lanzamiento de estos artefactos lesionaron a una mujer del sector, aunque sin gravedad. Cuando Jhony Alejandro les fue a hacer el reclamo, un hombre tomó un cuchillo y lo atacó en la cabeza, ocasionándole la muerte en el sitio.

El señalado agresor escapó del lugar de los hechos, pero las autoridades lo tienen plenamente identificado con base en la información entregada por los familiares de la víctima y otros vecinos del sector que presenciaron el ataque en contra de este hombre. Ya es buscado por las autoridades de este municipio del Oriente antioqueño.

Las autoridades investigan si este habría sido el único hecho entre estas personas o si se debió a un cúmulo de conflictos entre vecinos que tuvo como detonante esta agresión.

Cabe recordar que la quema de pólvora en Colombia está prohibida y las sanciones por esta práctica pueden llegar hasta los 300 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 427.050.000 pesos. Durante los primeros días de diciembre, la Policía Antioquia sancionó a 23 personas por realizar esta práctica.

Este año en Antioquia se han registrado 1.519 asesinatos, 69 casos más que en el 2024, de acuerdo con la Policía Nacional. En el municipio de La Ceja ocurrieron cuatro casos, los mismos que se contabilizaban, a la fecha, hace un año.

Le puede interesar: Alerta por incendios en Antioquia: en menos de 24 horas se quemó una casa y una fábrica en dos municipios

Utilidad para la vida