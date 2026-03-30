Temblor sacudió a varios municipios de Antioquia este Lunes Santo, ¿lo sintió?

Un temblor sacudió a varios municipios del Urabá antioqueño en la tarde de este lunes, 30 de marzo, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Le puede interesar: Miguel Uribe Londoño acudirá a la CIDH para pedir protección a fiscales que investigan el magnicidio de Miguel Uribe Turbay El movimiento telúrico, de magnitud de 3.4 en la escala de Richter, tuvo como epicentro el municipio de Vigía del Fuerte. El sismo ocurrió a las 5:38 p. m. y se sintió con intensidad tanto en esa localidad como en los municipios vecinos.

La entidad explicó que la profundidad del sismo fue menor a 30 kilómetros, con un nivel promedio de la señal calculado a lo largo de 0,9 segundos. Asimismo, detallaron que el temblor tuvo una latitud de 6.61 y una longitud de -76.62. Alrededor de 31 estaciones sísmicas detectaron el temblor, que también fue percibido en otros municipios del Urabá antioqueño como Mutatá, a 10 km; Dabeiba, a 33 km; y Peque, a 56 km, según informó el SGC. Por el momento, no existen reportes de afectaciones estructurales ni de personas lesionadas producto de este movimiento telúrico; sin embargo, las autoridades permanecen alerta ante la posible ocurrencia de más temblores con magnitud superior a 3.4, como el registrado este lunes.

¿Qué hacer cuando ocurre un sismo?