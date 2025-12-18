Antioquia estrena área protegida: está en el Occidente y es hogar del águila crestada y el oso andino

En un paso histórico para la conservación de la biodiversidad en el departamento, y concretamente para los ecosistemas del Occidente antioqueño, esta semana se anunció la declaratoria del nuevo Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI- Serranía de Buriticá. Esta nueva área protegida abarca 13.858,6 hectáreas de ecosistemas altoandinos y subandinos, fundamentales para la vida y el equilibrio ambiental del Occidente antioqueño.

La Serranía de Buriticá no es solo un paisaje de relieves abruptos y cañones profundos; es una fábrica de agua vital. Con más de 677 nacimientos de agua y 86 manantiales, el área es el soporte principal de los acueductos rurales de la zona.



Lea: Al emblemático árbol carbonero del parque de Bolívar, en Medellín, le pusieron ‘muletas’ para postergar su muerte

Desde el punto de vista biológico, según explicó Corantioquia tras oficializar la declaratoria, el DRMI cumple un rol estratégico Único: actúa como un nodo conector en el corredor biológico que une los parques nacionales naturales Paramillo y Tatamá. Esto permite el tránsito de especies emblemáticas y amenazadas como el oso andino (Tremarctos ornatus).

La declaratoria de la Serranía de Buriticá como Distrito Regional de Manejo Integrado permite, además, proteger valores objeto de conservación. Entre ellos, el molinillo o guanábano de monte (Magnolia hernandezii), el cedro negro (Juglans neotropica), el águila crestada (Spizaetus isidori), el oso andino (Tremarctos ornatus) y el cacique candela o chuli (Hypopyrrhus pyrohypogaster), entre otros, que son considerados valores finos de conservación. Esta nueva área protegida también busca, según la autoridad ambiental, proteger los llamados valores gruesos de conservación, como lo son los bosques andinos conservados (subandino y altoandino), el recurso hídrico, el paisaje de cañones, las pendientes escarpadas superficiales y subterráneas, además de mosaicos rurales tradicionales de uso del paisaje.