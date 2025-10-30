Antioquia revela el cartel de los 18 hombres más buscados por delitos contra niñas y mujeres

Durante la entrega de nueve patrullas púrpuras al Departamento de Policía de Antioquia para la prevención de violencias basadas en género, la Gobernación presentó el nuevo cartel de los criminales más buscados en el departamento por cometer delitos contra niñas y mujeres.

Durante este año ya han sido capturadas 14 personas por homicidios de mujeres, 450 por delitos sexuales y 959 por violencia intrafamiliar. Con este nuevo cartel, conformado por 18 hombres con órdenes de captura vigentes, se busca poder esclarecer y judicializar a los responsables de delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.

Según la Gobernación de Antioquia, 13 de estos hombres son responsables de crímenes cometidos contra menores de edad, por lo que las autoridades ofrecen recompensas de hasta $50 millones por información que permita la captura y judicialización de estos delincuentes.

“Los bandidos saben que se les está persiguiendo, que ya no pueden seguir huyendo y que no hay escondite que sea eterno”, expresó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

De igual manera, y a raíz de que el departamento este año ya reporta 97 homicidios de mujeres, las autoridades fortalecieron las rutas de atención con una inversión de $500 millones. Estas nuevas patrullas están conformadas por 18 uniformados que están capacitados en enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos.