Antioquia revela el cartel de los 18 hombres más buscados por delitos contra niñas y mujeres

Durante este año se han reportado 97 homicidios de mujeres y cinco casos de feminicidio en el departamento.

  Estos son los 18 hombres más buscados por delitos como feminicidio, abuso sexual y violencia intrafamiliar. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    Estos son los 18 hombres más buscados por delitos como feminicidio, abuso sexual y violencia intrafamiliar. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
  Nueve patrullas púrpuras fueron entregadas para mitigar los casos de violencia y abuso contra mujeres en el departamento. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    Nueve patrullas púrpuras fueron entregadas para mitigar los casos de violencia y abuso contra mujeres en el departamento. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

30 de octubre de 2025
bookmark

Durante la entrega de nueve patrullas púrpuras al Departamento de Policía de Antioquia para la prevención de violencias basadas en género, la Gobernación presentó el nuevo cartel de los criminales más buscados en el departamento por cometer delitos contra niñas y mujeres.

Durante este año ya han sido capturadas 14 personas por homicidios de mujeres, 450 por delitos sexuales y 959 por violencia intrafamiliar. Con este nuevo cartel, conformado por 18 hombres con órdenes de captura vigentes, se busca poder esclarecer y judicializar a los responsables de delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.

Le puede interesar: Apuñalaron en 16 ocasiones a una mujer sobre una moto en la comuna 13, de Medellín

Según la Gobernación de Antioquia, 13 de estos hombres son responsables de crímenes cometidos contra menores de edad, por lo que las autoridades ofrecen recompensas de hasta $50 millones por información que permita la captura y judicialización de estos delincuentes.

“Los bandidos saben que se les está persiguiendo, que ya no pueden seguir huyendo y que no hay escondite que sea eterno”, expresó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Entérese: Presuntos integrantes del Clan del Golfo asesinaron a dos mujeres después de revisarles el celular en el Norte antioqueño

De igual manera, y a raíz de que el departamento este año ya reporta 97 homicidios de mujeres, las autoridades fortalecieron las rutas de atención con una inversión de $500 millones. Estas nuevas patrullas están conformadas por 18 uniformados que están capacitados en enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos.

Nueve patrullas púrpuras fueron entregadas para mitigar los casos de violencia y abuso contra mujeres en el departamento. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
Nueve patrullas púrpuras fueron entregadas para mitigar los casos de violencia y abuso contra mujeres en el departamento. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia

Hemos tenido desafortunadamente cinco hechos de feminicidio. En cuanto a delitos sexuales, tenemos una remisión significativa de 1.002 casos del año pasado frente a 874 casos de este año. En hechos de violencia intrafamiliar llevamos 2.148 este año”, indicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

Cada patrulla recorrerá municipios como Yarumal, Santa Rosa de Osos, Marinilla, Sonsón, Andes, Rionegro, Caucasia, La Ceja y El Peñol. Como parte de las acciones por el 25N, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, la Gobernación impulsó la campaña #NoEsNormal, con actividades pedagógicas y culturales en nueve municipios priorizados. El evento central será el 25 de noviembre en Bello, donde se presentará la obra ‘Mujeres de Arena’.

Temas recomendados

Mujeres
Seguridad ciudadana
violencia de género
niñas
Antioquia
Andrés Julián Rendón
