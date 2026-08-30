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Antioquia avanza en la reconstrucción tras el terremoto: 300 familias reciben ayuda

La Gobernación de Antioquia avanza con la entrega de insumos de construcción en los municipios más golpeados por el sismo del 10 de agosto. Andes, Hispania y Ciudad Bolívar concentran la nueva fase de ayudas para reconstruir casas dañadas.

  • La nueva entrega benefició a 186 hogares en Andes, 88 en Hispania y 50 en Ciudad Bolívar. FOTO Gobernación de Antioquia.
    La nueva entrega benefició a 186 hogares en Andes, 88 en Hispania y 50 en Ciudad Bolívar. FOTO Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto sigue avanzando en el Suroeste antioqueño. Esta semana, la Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), entregó materiales de construcción a 324 familias de tres municipios que sufrieron graves daños por el movimiento telúrico.

La nueva entrega benefició a 186 hogares en Andes, 88 en Hispania y 50 en Ciudad Bolívar, localidades donde cientos de familias aún enfrentan las consecuencias del sismo, especialmente en las zonas rurales.

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En Andes, el municipio con el mayor número de viviendas afectadas, comenzó la distribución de cemento, ladrillos, tejas y otros materiales que permitirán iniciar las reparaciones y los mejoramientos de las casas más comprometidas.

El alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez Orozco, destacó que los insumos ya llegaron al municipio y que el objetivo es hacerlos llegar cuanto antes a cada familia damnificada para atender las necesidades más urgentes de la comunidad.

En Hispania también arrancó una nueva etapa del proceso de recuperación. Según el alcalde Orlando Arturo Marín Atehortúa, la llegada de los materiales marca el inicio de la fase de reconstrucción de las viviendas dañadas por el terremoto y representa un alivio para decenas de familias que esperaban comenzar las obras.

La reconstrucción ya había comenzado

Esta entrega hace parte del plan de recuperación que VIVA puso en marcha días atrás en los municipios afectados por el sismo.

En una primera fase, la entidad inició la reconstrucción de 268 viviendas y despachó 96 toneladas de materiales hacia zonas urbanas y rurales de Caramanta, Hispania y Betania, también impactadas por el movimiento telúrico.

Ahora, con el nuevo envío, el departamento amplía la cobertura de las ayudas y prioriza los municipios que reportaron mayores afectaciones estructurales.

Entérese: “Acá sigue temblando”: el drama de más de 200 familias de Andes tras sufrir avalancha y terremoto en dos meses

La estrategia de la Gobernación se desarrolla de manera conjunta con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

El propósito es avanzar de forma progresiva en la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas, buscando que las familias puedan regresar a hogares seguros y recuperar las condiciones de habitabilidad tras la emergencia que dejó el terremoto en varios municipios del Suroeste antioqueño.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas familias de Antioquia reciben materiales para reparar sus viviendas después del terremoto?
La Gobernación de Antioquia entregó materiales de construcción a 324 familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en los municipios de Andes, Hispania y Ciudad Bolívar.
¿Qué municipios de Antioquia recibieron materiales?
La nueva entrega benefició a 186 familias de Andes, 88 de Hispania y 50 de Ciudad Bolívar, municipios afectados por el sismo.
¿Cuándo ocurrió el terremoto que afectó al Suroeste antioqueño?
El terremoto ocurrió el 10 de agosto y provocó daños en viviendas de varios municipios del Suroeste de Antioquia, especialmente en zonas rurales.

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