Fiscalía alistaría imputación contra Laura Sarabia por caso del polígrafo a Marelbys Meza: ella responde

Tres años después del polémico polígrafo practicado a Marelbys Meza, la Fiscalía General de la Nación prepara una solicitud para que un juez de control de garantías defina la imputación de cargos contra Laura Sarabia. De acuerdo con la información revelada por CAMBIO sobre el expediente, los delitos que el ente acusador pretende atribuirle son abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal.

Según la Revista, a esta posible imputación se se llegará después de que quedaran sin efecto las conversaciones que buscaban encontrar una salida anticipada al proceso. Durante los últimos meses, las defensas de Sarabia y Meza habían sostenido acercamientos con el ente investigador para explorar alternativas como preacuerdos, principios de oportunidad y mecanismos de justicia restaurativa.

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Ante el nuevo escenario judicial, Laura Sarabia se refirió públicamente al proceso y aseguró que serán sus abogados quienes se encarguen de explicar las decisiones jurídicas que se adopten.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) afirmó que respeta el trabajo de las autoridades y que espera que el caso también pueda cerrarse para Marelbys Meza. “Mi deseo”, señaló, es que la exempleada pueda recuperar la tranquilidad, retomar su vida y avanzar. Sarabia agregó que ella también quiere dejar atrás el episodio.

La respuesta se produjo luego de conocerse el inminente avance de la Fiscalía. Sarabia, quien para el momento de los hechos era una de las funcionarias más cercanas al entonces presidente Gustavo Petro, posteriormente dirigió el Dapre y fue enviada como embajadora de Colombia en Reino Unido.

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Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando fue reportada la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Sarabia y su esposo, Andrés Fernando Parra. El monto habría estado entre los 4.000 y 7.000 dólares.

Las sospechas recayeron sobre Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera del hijo de Sarabia. En medio de las indagaciones, Meza fue trasladada hasta una instalación de inteligencia situada frente a la Casa de Nariño y sometida a una prueba de polígrafo.