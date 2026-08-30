¿El Marlos de la Libertadores? El mensaje de Moreno que ilusiona a los hinchas de Nacional tras doblete ante Alianza

Marlos Moreno es en la actualidad uno de los jugadores de mejor rendimiento en el fútbol colombiano. Con su desequilibrio, gambeta y goles, hace recordar su versión de 2016, cuando fue protagonista de Atlético Nacional en la conquista de la Copa Libertadores. El sábado en la noche, en Valledupar, el atacante fue una de las figuras del cuadro verdolaga en la goleada 5-1 ante Alianza, al que le marcó doblete. Lea: Nacional volvió a sonreír: goleó 5-1 a Alianza y mostró evolución en la idea de Lucas González. Vea los goles Desde su regreso a la institución en 2025, el delantero antioqueño ha venido recuperando su nivel, algo que genera alegría en un momento en el que Nacional busca volver a ser protagonista. Días antes, contra Cali, Moreno había tenido una actuación sobresaliente gracias a su fuerza y velocidad para zafarse de la marca de varios rivales. Anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo 2-1 en el Atanasio Girardot. A la vez, ya había convertido en la victoria 3-0 como visitante contra Jaguares, en Montería.

Con prudencia, pero también con optimismo, Moreno atribuye su buen momento al grupo que lo cobija, aunque también destaca la confianza que le está brindando el técnico Lucas González. “Estoy muy contento por el grupo, porque está haciendo un muy buen trabajo. Al final del primer tiempo se nos complicó un poquito el partido, pero supimos mantenernos. Lo importante es que el equipo está muy unido”, dijo Marlos al final del compromiso, en declaraciones a Win Sports. Lea: La confianza hizo despertar a Marlos Moreno: Nacional vuelve a disfrutar de su gambeta El atacante siente que, bajo la dirección de Lucas González, el elenco paisa viene encontrando equilibrio, con jugadores de experiencia como él y jóvenes que aportan talento y desequilibrio. “Creo que el equipo está cada vez mejor. Se está trabajando muy bien. La confianza que está dando el profe a todos los jugadores es fundamental, y yo creo que eso hace que lo más importante sea que el equipo evolucione. Yo creo que va por un buen camino”. Frente a su buen momento, luego de algunos altibajos en su carrera, Marlos destacó nuevamente el trabajo colectivo.

“Lo principal es el grupo. Está haciendo las cosas bien y, gracias a Dios, estoy marcando, estoy realizando buenos partidos”, señaló. El buen juego de Nacional y los resultados recientes vuelven a generar ilusión entre los hinchas. Marlos, consciente de ello, les dejó un mensaje que también refleja la ambición del plantel. “Que sigan creyendo. Estamos para grandes cosas, vamos a luchar por conseguir el objetivo, que es la decimonovena”. Siga leyendo: Lucas González, prudente tras el triunfo de Nacional contra Cali: “La construcción del equipo nunca termina” Ahora, el reto será ratificar ese buen momento. Este miércoles, a las 6:15 p. m., Nacional volverá a enfrentar a Cali, esta vez por los octavos de final de la Copa Colombia. El equipo buscará prolongar la racha y Marlos Moreno tendrá una nueva oportunidad para confirmar que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso al club. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas