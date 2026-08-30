Murió Peter Cullen, la icónica voz de Optimus Prime en Transformers

Peter Cullen, actor conocido principalmente por poner voz a Optimus Prime en la saga Transformers, ha fallecido el 26 de agosto a los 85 años en su residencia de Los Ángeles, California. “Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su querida familia y arropado por el cariño de sus muchos amigos y de los innumerables fans que tenía en todo el mundo”, expresaron los familiares del actor en un comunicado a TMZ. “Su familia pide que honremos su extraordinario legado sirviendo a nuestras comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad. Y que recordemos siempre: ‘hay que ser lo bastante fuerte para ser amable’”, concluye el texto. Entérese: ¿Se les acabó el cuarto de hora? En redes creen que los influencers tienen los días contados

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento del intérprete. Nacido en Montreal en 1941, Cullen fue un prolífico actor de doblaje, aunque su papel más reconocido fue, sin duda, el de poner voz al líder de los Autobots en prácticamente todas las versiones de la franquicia. El intérprete dio vida por primera vez a Optimus Prime en la serie animada de 1984.

Posteriormente, volvió a poner voz al personaje en numerosos proyectos de animación y retomó el papel de Optimus Prime en 2007, cuando interpretó al robot en la primera entrega de la franquicia de Transformers de Michael Bay. El actor también puso voz a K.A.R.R., la réplica malvada de K.I.T.T. en El coche fantástico, y al simpático roedor Monterey Jack en la serie animada de Disney Chip y Chop: Los guardianes rescatadores, además de a los mogwais en Gremlins, estrenada en 1984.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Además, Cullen también interpretó al aterrador Venger, el maléfico villano de Dragones y Mazmorras, y a Zandar, el líder de los Dreadnoks en la serie de animación de G.I. Joe. En 2023, Cullen recibió el galardón a la trayectoria otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS, por sus siglas en inglés) en la segunda edición de los premios Emmy infantiles y familiares. Siga leyendo: ¿Un hombre podría ir a la cárcel por emborrachar a su esposa para tener sexo? La polémica que crece tras la confesión de Pipe Bueno Bloque de preguntas y respuestas: