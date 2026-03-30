¿Retaliación? Gobierno Nacional señaló otra vez a Hidroituango de irregularidades y le abrió proceso en la Anla

Luego de varios meses de polémica, Hidroituango terminó convirtiéndose en la primera central hidroeléctrica investigada formalmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en las lluvias ocurridas durante el Frente Frío. El caso, que apenas está en proceso de notificación, aparece luego de que el presidente acusara sin pruebas a esa central de estar detrás de las inundaciones que afectaron a regiones como Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño, declaraciones que fueron desmentidas con vehemencia tanto por Empresas Públicas de Medellín (EPM), como por la Sociedad Hidroituango. Pese a que en medio de esa controversia otros entes como la Superintendencia de Servicios Públicos y hasta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) visitaron el embalse siguiendo órdenes del Palacio de Nariño, ambos entes posteriormente no informaron de irregularidades. No obstante, aludiendo a la misma discusión, fue este lunes que la ministra de Ambiente y también directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, anunció la apertura de la investigación, en medio de un pronunciamiento en el que volvió a desacreditar a Hidroituango y lo calificó como el proyecto más sancionado de la historia reciente en el país.

Los argumentos de la Anla para investigar a Hidroituango por el Frente Frío

Hasta donde se ha conocido públicamente, el proceso anunciado este lunes centra sus pesquisas en tres señalamientos centrales hacia Hidroituango: que los caudales descargados en el vertedero no serían iguales a los de entrada al embalse, que presuntamente no se habría cumplido la regla de operación –es decir, que el nivel del embalse habría subido a niveles no autorizados– y que no se habría realizado un aprovechamiento forestal y efectuado un rescate de fauna durante un ascenso que se presentó en el nivel del agua recientemente. “Los hechos que son sujetos de investigación corresponden a un presunto incumplimiento en el control del caudal descargado aguas abajo del sitio de presa; la implementación de medidas necesarias de equilibrio en el caudal en época de sequía o estiaje respecto a aportes y descargas; y la inundación de 59,8 hectáreas al subir la cota sin el debido aprovechamiento forestal, y la protección de la fauna y de las especies protegidas y en veda”, expresó la autoridad en un comunicado, sosteniendo que dichos indicios están documentados en el Concepto Técnico 2997 de 2026, emitido por la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Anla.

¿Proceso con motivaciones políticas?

Los señalamientos de supuestos malos manejos ambientales a Hidroituango durante las lluvias comenzaron de parte del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de febrero, cuando en una publicación que difundió por sus redes sociales responsabilizó a esa central de las calamidades ocurridas en el país. Según aseveró el presidente, la central supuestamente había llenado al límite su embalse y luego liberado el agua generando la emergencia. “De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas. Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas perdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben [Sic]”, planteó entonces el primer mandatario, ordenando “de manera inmediata” a las superintendencias investigar y rendir informe.

Como en efecto ocurrió días después, la Superintendencia de Servicios Públicos atendió el llamado del presidente y visitó Hidroituango, pero luego no informó de irregularidades. EPM no se quedó callada y luego de los señalamientos del presidente desmintió que su embalse hubiera llegado al 100%, anotando que con una capacidad que llega hasta la cota 420, Hidroituango no había superado la cota 409. La empresa señaló que ese margen adicional ha servido para darle margen de operación al proyecto reabsorber crecientes imprevistas y así precisamente evitar inundaciones. “La central tiene capacidad para operar mucho más arriba del nivel reportado. Hoy informamos ese 100% en la cota 409 sobre el nivel del mar porque hace falta realizar la poda de la cobertura vegetal necesaria para subir el embalse y operarlo en su condición normal, que es la cota 420. Es decir, tenemos capacidad para subir otros 11 metros más allá de ese 100 % actual para acumular agua y controlar crecientes”, expresó Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM.

“Tenemos capacidad para absorber crecientes como la ocurrida el año pasado el 11 de abril, cuando llegaron alrededor de 5.000 metros cúbicos por segundo. Gracias a la amortiguación del embalse y a la operación de las compuertas, aguas abajo salieron solo 3.000 metros cúbicos por segundo. Logramos mitigar el impacto de manera significativa”, añadió el funcionario. En medio de esa controversia, otra entidad que visitó Hidroituango fue la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que señaló no ver tampoco irregularidades. Otro ente que se pronunció fue la Sociedad Hidroituango –entidad propietaria del proyecto, por la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín de Medellín–, siendo mucho más directa al señalar que el presidente desinformaba. “Las declaraciones del presidente Petro frente a la sociedad, la junta directiva y la central en general son irresponsables, tendenciosas y tienen un marcado tinte político que está completamente alejado y desconoce el rigor técnico con que se ha construido y opera la central”, expresó el gerente de esa sociedad, Alejandro Arbeláez.

“La central se puede preparar para hacer un desembalse controlado de las aguas, de manera que cuando la creciente ingrese al embalse, este pueda recibirla, neutralizar y amainar las aguas, evitando tragedias aguas abajo. Esa es una labor fundamental de Ituango: actuar como un gran regulador de caudales del río Cauca, teniendo la capacidad de anticipar hasta con 30 horas cómo viene el río. Al final, lo que hace es generar seguridad para las comunidades”, agregó.

“El proceso no puede considerarse una retaliación”: dice Irene Vélez