Así se movía el enlace del Clan del Golfo con el Cartel de los Balcanes que capturaron en una finca de Sabaneta

Quien sería uno de los enlaces clave del Clan del Golfo con el Cartel de los Balcanes cayó en las últimas horas en una lujosa finca de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Se trata de alias Lalo o El Pastuso, un hombre que tiene orden de extradición de Perú por sus movimientos criminales en el país incaico. Juan Camilo Muñoz Rodríguez, nombre de pila de este señalado enlace criminal, era buscado con circular roja de Interpol por parte de las autoridades peruanas, donde ya tenía antecedentes judiciales porque habría utilizado este territorio para poder movilizar narcóticos rumbo hacia el viejo continente.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello Cubides, expresó que “este sujeto mantendría vínculos con el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño y también con otras organizaciones en Medellín para consolidar apoyos logísticos y financieros”: Si bien la trayectoria criminal de Muñoz Rodríguez, según la Policía Metropolitana, sería de 12 años, su nombre vino a sonar fuertemente el 23 de abril de 2025, cuando en el marco de una operación efectuada en el distrito Puente Piedra, en Lima, se incautaron 261 kilos de clorhidrato de cocaína que pertenecerían a las redes con las que sostendría vínculos. Entérese: ¿Qué están haciendo traquetos de Ecuador en Antioquia? Tras este operativo, las autoridades de Perú habían ofrecido una recompensa de 30.000 soles (33.500.000 pesos) por su captura, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Por este mismo caso, se estaría ofreciendo dinero para detener a otros tres peruanos vinculados con esta organización, por los que se ofrecería entre 25.000 y 30.000 soles (22.350.000 y 33.500.000 pesos).

Este es el cartel con el que se estaba buscando a alias Lalo en Perú y la recompensa que se ofrecía por su captura. FOTO: CORTESÍA

Alias Lalo sería el enlace y uno de sus principales puntos para la comercialización de estupefacientes serían los terminales marítimos de Lima y Callao, haciendo uso de contenedores para enviar esta sustancia mediante estrategias de ocultamiento en comidas, vestuarios y demás elementos para evadir el accionar policial en estos puertos. Le puede interesar: Cayó en Medellín temido capo italiano mientras visitaba a su novia Las investigaciones también habrían mostrado que contaba con coordinación en Panamá y Brasil para mover estos estupefacientes hacia puertos norteamericanos y europeos. En el viejo continente tendría emisarios europeos en Croacia, Turquía y Dinamarca para recibir y distribuir las sustancias. Su primer enlace en el viejo continente se remitiría hacia 2015, cuando habría formado parte de una estructura croata, liderada por el hoy capturado narcotraficante Alen Bunic, quien sería en vínculo con las bandas criminales peruanas para el movimiento de los estupefacientes.