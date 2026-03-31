Alerta en Murindó: en el Urabá, miles de peces muertos preocupan a la comunidad

Una grave situación ambiental mantiene en alerta al municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, luego de que los lugareños denunciaran una gran mortandad de peces en una de las ciénagas de la zona.

Según trascendió desde el pasado 28 de marzo se ha registrado la muerte masiva de peces en la ciénaga Remacho, un ecosistema clave para las comunidades locales. Habitantes de la zona reportaron la aparición de miles de peces sin vida generando preocupación tanto por el impacto ecológico como por las consecuencias económicas para quienes dependen de la pesca.

Ante la magnitud del fenómeno, y los riesgos sanitarios que podría desencadenar, la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan, investiguen las causas y adopten medidas necesarias para contener el suceso.

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Si bien se había especulado que la tragedia podría ser producto de vertimentos de químicos y contaminantes al cuerpo de agua, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Umata de Murindó negó dicha teoría y aseguró que la mortandad podría estar asociada a factores ambientales como el clima y la respectiva presencia de oxígeno en la ciénaga.