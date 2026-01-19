Prioridad al adulto mayor en Antioquia: cerca de dos millones de personas mayores recibirán vacunación contra enfermedades respiratorias

Con el fin de fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y cuidar al adulto mayor en Antioquia, la Asamblea Departamental aprobó el Proyecto de Ordenanza que consta de una estrategia para vacunar a cerca de dos millones de personas de la tercera edad de todas las subregiones, y así prevenirles enfermedades respiratorias.

La iniciativa tendrá una inversión anual de $8.000 millones con la que se busca proteger a la comunidad adulta mayor del departamento durante los próximos años, la cual es una de las más vulnerables ante diferentes tipos de contagio.

“Antioquia posee actualmente un índice de envejecimiento de 59,1, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años hay 59 personas mayores de 65, este indicador demuestra que el departamento tiene más adultos mayores que niños y plantea un reto estructural para la política pública de salud con el ánimo de mantener y mejorar su protección”, dijo Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud de Antioquia.