Prioridad al adulto mayor en Antioquia: cerca de dos millones de personas mayores recibirán vacunación contra enfermedades respiratorias

La inversión será anual para garantizar la protección de la comunidad de la tercera edad en Antioquia durante los próximos años. Conozca más detalles.

    Al año, hay cerca de 290.000 hospitalizaciones de personas mayores en Antioquia producto de infecciones por neumococo. FOTO Juan Antonio Sánchez.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Con el fin de fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y cuidar al adulto mayor en Antioquia, la Asamblea Departamental aprobó el Proyecto de Ordenanza que consta de una estrategia para vacunar a cerca de dos millones de personas de la tercera edad de todas las subregiones, y así prevenirles enfermedades respiratorias.

Lea más: Conductor aparentemente borracho mató a dos adultos mayores que estaban esperando en un paradero de bus en Marinilla

La iniciativa tendrá una inversión anual de $8.000 millones con la que se busca proteger a la comunidad adulta mayor del departamento durante los próximos años, la cual es una de las más vulnerables ante diferentes tipos de contagio.

“Antioquia posee actualmente un índice de envejecimiento de 59,1, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años hay 59 personas mayores de 65, este indicador demuestra que el departamento tiene más adultos mayores que niños y plantea un reto estructural para la política pública de salud con el ánimo de mantener y mejorar su protección”, dijo Marta Cecilia Ramírez Orrego, secretaria de Salud de Antioquia.

De acuerdo a estudios médicos adelantados por la Gobernación de Antioquia, las infecciones por neumococo son muy comunes en personas de la tercera edad, tanto, que anualmente se producen más de 290.000 hospitalizaciones de adultos mayores en el departamento, casos que en muchas ocasiones derivan en graves neumonías que pueden acabar con la vida de los pacientes.

Es por eso que la Secretaría de Salud señaló que estas acciones no solo mejorarán la calidad de vida de este grupo etario, sino que también servirán para economizar gastos excesivos por hospitalizaciones y medicamentos.

Se espera que en los próximos días, la Secretaría de Salud precise cómo serán suministradas las vacunas y de qué forma los adultos mayores podrán acceder a ellas.

Salud
vacunas
Secretaría de Salud
Adulto mayor
Antioquia
