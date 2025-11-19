Dos adolescentes habrían agredido sexualmente a una niña en el Urabá antioqueño

Los casos de abuso sexual en el Urabá antioqueño siguen en aumento. Recientemente, la Policía aprehendió a dos adolescentes que presuntamente estarían relacionados con una agresión sexual contra una menor de edad en Mutatá.

Los hechos ocurrieron en un sector de la vía principal de este municipio, hasta donde los uniformados fueron alertados sobre una niña que habría sido abusada por estos dos menores.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de la zona, donde se activaron las rutas especializadas de atención y protección para este tipo de vulneraciones. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les impuso medida de internamiento preventivo mientras el proceso avanza.

Por el momento, la investigación está siendo adelantada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y servicios especiales.