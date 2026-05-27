Las 5 acciones de Antioquia para enfrentar el fenómeno de El Niño: estas serían las cuatro regiones más afectadas

Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre, Antioquia adelanta acciones para enfrentar una temporada de sequía que podría extenderse más de lo habitual, e incluso, incrementar en el último trimestre del año. De acuerdo con los pronósticos del Ideam, la probabilidad de ocurrencia de El Niño es de 61%, aunque podría llegar a superar un 90% desde septiembre, lo que se traduce en un tiempo seco prolongado. A raíz de esto y obedeciendo a las mediciones de las entidades, son 5 los planes de acción que ejecutan la Gobernación y la Sociedad Hidroituango para prevenir emergencias.

1. Equipos para atender incendios forestales

El Dagran implementó, por primera vez, un estudio de riesgo por incendios forestales, teniendo en cuenta que el año pasado en el departamento hubo 62 eventos de este tipo y en lo que va de 2026 van más de 10. Gracias a ello identificó que 4 de las 9 subregiones estarían en mayor riesgo en caso de presentarse alguna conflagración: Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste. Lea más: Qué es el “efecto cobija térmica”: la explicación detrás de las noches cada vez más calientes en Medellín Por ende, y con el fin de optimizar los tiempos de respuesta, se hizo una inversión de $2.500 millones para fortalecer 23 cuerpos de bomberos de los municipios más propensos a incendios de cobertura vegetal. También, en territorios en los que habría desabastecimiento de agua, se entregaron 27 camiones cisternas y 3 más estarían próximos a llegar a localidades apartadas. Otra de las estrategias que adelanta el Dagran es la construcción y el mantenimiento de los reservorios de agua en San Pedro de Urabá y Necoclí, donde están radicados más de 1.600 indígenas de 11 comunidades.

2. Cuidado de fuentes de agua y manglares

A cargo de estas acciones está la Secretaría de Ambiente, que puntualizó que han capacitado a cerca de 5.000 familias en el cuidado y la preservación de los nacimientos de agua que están distribuidos en una concentración de 40.000 hectáreas de bosques. A la par, se activaron 97 guardacuencuas que tienen como tarea conservar los ecosistemas estratégicos de 91 municipios. Como acción complementaria, se sembraron más de 145.000 semillas de manglar en la subregión de Urabá que puedan servir como una especie de “barrera natural” ante las altas temperaturas que trae consigo el fenómeno de El Niño. En total, en 56 municipios de Antioquia se han invertido cerca de $200.000 millones para 36 obras de acueducto y alcantarillado.

3. Hidroituango y el reto de subir su embalse

Luego de que la Anla le dijera a EPM que ya tiene vía libre para elevar el nivel del embalse de Hidroituango de 408 a 420 metros sobre el nivel del mar, ahora el reto pasa por el tiempo del que dispone la hidroeléctrica para alcanzar ese techo. Así lo manifestó el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, quien dijo que el sí de la Anla es apenas el primer paso de muchos aún pendientes para que se logre el objetivo, y que lo que sigue es coordinar con la entidad el asunto de la intervención forestal, es decir, el retiro de la capa vegetal de las laderas, con el fin de llegar al número esperado y blindar el sistema eléctrico de Antioquia y el país en poco menos de dos meses.

Cabe aclarar que actualmente Hidroituango está operando con su embalse a 408 metros sobre el nivel del mar, lo que se traduce en un volumen útil del 53%. Al llegar a 420 msnm, la capacidad sería del 100%, lo que evitaría apagones o desabastecimientos de energía durante la crítica temporada que se avecina con el fenómeno de El Niño.

4. Protección agropecuaria ante sequías

El programa Agro100, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, acompaña a los productores en el cuidado y la conservación de sus cultivos. Otra de las estrategias de las que se dispone para que los productores se anticipen a daños y afectaciones por el fenómeno de El Niño es la Turbina de Crédito Agropecuario. Entérese: ¡Qué calor! Medellín rompió récord y registró 33,8°C en una estación de medición del Ideam “A la fecha se han entregado más de 10.000 créditos por valores superiores a los $166.000 millones”, dijo Adriana García Bravo, directora de Desarrollo Rural de Antioquia.

5. Jornadas para prevenir enfermedades