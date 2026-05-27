Las 5 acciones de Antioquia para enfrentar el fenómeno de El Niño: estas serían las cuatro regiones más afectadas

Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre, Antioquia adelanta acciones para enfrentar una temporada de sequía que podría extenderse más de lo habitual, e incluso, incrementar en el último trimestre del año. De acuerdo con los pronósticos del Ideam, la probabilidad de ocurrencia de El Niño es de 61%, aunque podría llegar a superar un 90% desde septiembre, lo que se traduce en un tiempo seco prolongado.
A raíz de esto y obedeciendo a las mediciones de las entidades, son 5 los planes de acción que ejecutan la Gobernación y la Sociedad Hidroituango para prevenir emergencias.