Conductor borracho mató a dos adultos mayores que estaban esperando en un paradero de bus en Marinilla

Una racha de accidentes viales registrada en las últimas horas en las carreteras de Antioquia deja un saldo de cuatro personas fallecidas. Los incidentes, ocurridos en los municipios de Marinilla y Bello, involucraron a los actores viales más vulnerables: peatones y motociclistas. Maneje con precaución, usted o los suyos podría accidentarse también.

Tragedia en la autopista Medellín–Bogotá

El caso más reciente se presentó en el municipio de Marinilla (Oriente antioqueño), en el sector conocido como Barandales, sobre la autopista Medellín–Bogotá. Allí, dos adultos mayores que esperaban transporte público perdieron la vida tras ser arrollados por un vehículo particular.

Las víctimas fueron identificadas como Dolly Tamayo y su esposo, Rodrigo Giraldo. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de la localidad y las autoridades locales, el conductor del carro involucrado manejaba bajo los efectos del alcohol. El alcalde de Marinilla, Julio César Serna, confirmó que la prueba de alcoholemia arrojó grado tres y rechazó la irresponsabilidad al volante que derivó en este suceso que también dejó a otras personas lesionadas. “Con profundo dolor informo a Marinilla sobre el siniestro vial ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá, donde dos adultos mayores perdieron la vida mientras esperaban transporte público. Toda mi solidaridad y acompañamiento a sus familias en este difícil momento. Rechazamos de manera categórica toda irresponsabilidad al volante”, señaló el alcalde Serna.

Un camión que recogía los alumbrados se chocó con una moto

Al mismo tiempo, en el norte del Valle de Aburrá, otro accidente cobró la vida de un hombre en el municipio de Bello. El hecho se registró en la vía regional. El incidente involucró la colisión entre un camión y una motocicleta. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Movilidad, en el sitio se encontraba estacionado un camión que estaba realizando las labores de desmonte del alumbrado navideño. Las autoridades recibieron el llamado de emergencia por accidente de tránsito, pero al llegar al sitio, lamentablemente el motociclista, que tenía 31 años de edad, ya no presentaba signos vitales. En principio, los que pasaban por el lugar pensaban que eran dos las personas afectadas. Horas después se pudo confirmar que la única víctima del siniestro fue el conductor de la moto. Unidades de Policía Judicial y de la Secretaría de Movilidad atendieron la emergencia para realizar los actos urgentes y restablecer el paso en la zona, que presentó afectaciones en la movilidad. Por otro lado, este domingo en la variante de Las Palmas, en el sector conocido como vivero Jardín del Alto, en Rionegro, el carreteable tuvo que ser cerrado luego de que dos motociclistas chocaran de frente y uno de ellos falleciera.

14 personas muertas en poco más de dos semanas

En Medellín, en apenas los 17 días que han transcurrido este año, ya 14 personas han perdido la vida en siniestros viales; 11 eran hombres y tres, mujeres. De ellos, 12 se movilizaban en bicicleta mientras dos eran peatones. La Alcaldía insiste en sus estrategias de cultura ciudadana y en el llamado a los ciudadanos a no combinar vehículos con licor y a respetar todas las normas de tránsito.

Panorama de accidentalidad: el balance de 2025