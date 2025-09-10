x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención: Policía abatió a cuatro de los responsables del derribamiento de helicóptero en Amalfi, Antioquia

Alias “Guillermino” y alias “Román”, cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc y señalados del ataque al helicóptero en Amalfi donde murieron 13 policías, fueron abatidos en un operativo en el municipio de Campamento. ¿Qué significa esto para la seguridad en Antioquia?

  • La Fuerza Pública abatió a Jorge Iván Salazar, alias “Guillermino”, del frente 36 de las disidencias de las Farc en Campamento. FOTO: CORTESÍA
    La Fuerza Pública abatió a Jorge Iván Salazar, alias “Guillermino”, del frente 36 de las disidencias de las Farc en Campamento. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
10 de septiembre de 2025
bookmark

En un operativo de la Policía Nacional en zona rural de Campamento, Norte antioqueño, la Fuerza Pública abatió a Jorge Iván Salazar, alias “Guillermino”, y a alias “Zarco”, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc y responsables del asesinato de 13 policías el pasado 21 de agosto cuando fue derribado un helicóptero Black Hawk.

Lea acá: Helicóptero que tumbaron en Amalfi no era de Colombia, sino de EE. UU: pedirán que extraditen a los responsables

“En la vereda El Manzanillo, del municipio de Campamento (Antioquia), la Policía abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de alias ‘Calarcá’, señalados responsables de participar del atentado criminal que segó la vida de 13 valientes policías en Amalfi”, confirmó el mayor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía.

@mindefensa El helicóptero en Amalfi, Antioquia, no fue derribado por un dron. Información preliminar indica que fue a causa de una carga explosiva enterrada que fue detonada en el lugar de aterrizaje. Una muestra de la crueldad y el actuar despiadado de las disidencias de alias ‘Calarcá’. 4 de nuestros policías sobrevivieron y se están recuperando satisfactoriamente. #helicoptero #amalfi #policia #viral #insights ♬ Epic07 - Sunshinemusic

El mayor general Triana indicó que entre “los neutralizados estaría alias ‘Román; cabecilla de la comisión, y alias ‘Guillermino’ o ‘Zarco’, principal explosivista de la organización criminal, quién habría preparado y activado el campo minado que impactó el helicóptero en el que se transportan nuestros policías”.

Durante los combates, añadió, se incautó material bélico, al igual que explosivos y material de intendencia.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en X: “Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano”.

El atentado del pasado 21 de agosto tuvo como blanco un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que apoyaba las labores de erradicación de cultivos ilícitos en el Nordeste antioqueño. La aeronave había dejado a los erradicadores y luego, cuando estaba de regreso a su base, fue informada acerca de un ataque a los uniformados que se quedaron en terreno, por lo cual retornó. Ahí habría sido atacado utilizando tatucos y drones con lo que los ilegales ocasionaron el colapso e incendio de la nave.

Esta situación de orden público agravó el temor y la preocupación de las autoridades departamentales y locales y de los habitantes de Amalfi donde, al igual que en el vecino municipio de Anorí, se vienen registrando confrontaciones y disputas entre grupos armados ilegales, lo que constituye esa zona como uno de los focos de violencia del departamento, que se suman a otros en el Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, actualmente hay 11 zonas activas de conflicto en el departamento que tienen un denominador común: la presencia del Clan del Golfo, grupo criminal liderado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que mantiene enfrentamientos con disidencias de las antiguas Farc, el ELN, bandas criminales del Valle de Aburrá y, en algunos casos, con estructuras internas de su propia organización.

¿Por qué el ELN se adjudicó el ataque al helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi?

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el atentado del 21 de agosto en Amalfi. No obstante, esa versión fue cuestionada de inmediato por la Gobernación de Antioquia, que sostiene que los verdaderos responsables son las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

La administración departamental plantea que la declaración del ELN podría ser una maniobra para desviar la atención y proteger a la estructura del Frente 36 de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y hoy hace parte de la mesa de la llamada Paz Total con el Gobierno Nacional.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el propio Ejecutivo habían señalado desde un inicio a ese grupo disidente como autor del ataque. En la misma línea, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que las pruebas en poder de los investigadores son contundentes: “las disidencias de Calarcá fueron las responsables del asesinato de 13 policías en Amalfi y del derribamiento del helicóptero BlackHawk”. Rendón advirtió además que la supuesta adjudicación del ELN respondería a una “alianza entre bandidos”, cuyo objetivo sería allanar el camino para que Calarcá permanezca en la mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.

Lea acá: Ofrecen $200 millones de recompensa por autores del ataque que mató a 13 policías en Amalfi

Temas recomendados

Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Industria militar
Violencia
Armas
Disidencias de Farc
Muerte
Ataque armado
ataque
Operativos
Helicóptero
Antioquia
Nordeste antioqueño
Amalfi
Andrés Julián Rendón
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida