Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo vinculado en atentados contra la Policía en Antioquia

El Clan del Golfo sufrió una baja importante en su estructura, luego de que en las últimas horas fuera abatido Elmer José Fuentes Muñoz, alias Colonia, quien durante el plan pistola de este grupo armado este año estuvo implicado en los ataques con explosivos en Antioquia.
La muerte de este cabecilla se produjo en el municipio de Guática, Risaralda, municipio cercano con el Suroeste antioqueño, en el cual estaba presente como parte de la expansión de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en otras regiones del país, que está focalizada en el Eje Cafetero y Chocó.