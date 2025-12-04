“Desde hoy no hago parte de Paisas”: Juan Diego Tello se desvinculó antes de la final contra Cimarrones

El anuncio de la desvinculación del antioqueño Juan Diego Tello del equipo de baloncesto Paisas, a pocas horas del inicio de las finales del baloncesto colombiano, fue extraño. El basquetbolista de 40 años es un profesional íntegro: suele dedicarle muchas horas al entrenamiento –con el equipo y en el gimnasio– para estar bien físicamente.
Además, uno de los jugadores más experimentados del elenco. Tello se formó deportivamente en Estados Unidos. Eso le dio la disciplina que tiene y le permitió ver el mundo del deporte de manera integral. Su talento natural y las cualidades físicas que tiene –mide 2,03 metros–, se pulieron en la escuela neoyorquina en la que estudió y la Universidad de Lousville, donde tuvo su formación profesional.