Alias ‘Cinco’, uno de los cabecillas de las Disidencias más buscados en Antioquia, fue abatido en Angostura

La Séptima División del Ejército informó que durante combates contra el Frente 36 de las Disidencias de las Farc, fue abatido un importante cabecilla de esta estructura criminal. Según indicó la entidad castrense, el choque armado entre los ilegales y los soldados de la Cuarta Brigada tuvo lugar en la vereda Cañaveral Alto del municipio de Angostura, al Norte del departamento. Como resultado de esta confrontación armada, se produjo la muerte de Javier Hernández Lopera, alias “Cinco”, cabecilla de esta disidencia en dicha subregión. Lea también: Golpe a la minería ilegal en Zaragoza: destruyeron siete unidades que producían 21 mil gramos de oro al mes Alias “Cinco” figuraba entre los más buscados en Antioquia y acumulaba más de una década de trayectoria delictiva, vinculada a cobros extorsivos a distintos comerciantes de la región, así como a la instalación y activación de artefactos explosivos. Sobre él pesaban órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y fuga de presos. Además, durante la ofensiva militar se logró la incautación de dos fusiles, dos pistolas, un revólver, varios proveedores, munición, teléfonos celulares y dos motocicletas, material que sería empleado por este grupo ilegal para ejecutar acciones criminales en la zona. Según las autoridades este sería un importante golpe para las filas de ilegales al mando de alias Calarcá en el departamento de Antioquia.