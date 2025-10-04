Judicializan a presuntos asesinos de Daniel Atehortúa, hallado envuelto en cobijas en Rionegro

“No aparece desde el día de ayer, 26 de julio de 2025, en horas de la mañana. Se encontró la moto y el casco en La Galería , pero él aún no aparece”, decía la comunicación realizada por sus allegados y regada en redes sociales.

La desaparición de este hombre, de 24 años, fue denunciada por sus familiares a través de redes sociales, donde señalaban que había salido de su casa en una motocicleta a eso de las 8:00 a.m. del 26 de julio y no había regresado.

A la cárcel enviaron a cinco personas señaladas de retener, golpear y asesinar a Daniel Alberto Atehortúa Alzata, un hombre de 24 años en zona rural de Rionegro, en el Oriente antioqueño , el pasado mes de julio.

En la madrugada del 27 de julio, el cuerpo de Daniel Alberto fue abandonado en cobijas y bolsas en una calle de Rionegro, luego de que las autoridades recibieran una alerta por parte de una persona que se comunicó a la línea de emergencias.

Los hechos ocurrieron en el sector La Loma de las Margaritas, en el barrio Quebrada Arriba, donde encontraron el cuerpo de la víctima, que estaba cubierto con papel vinipel en la cabeza y el resto con varias cobijas y bolsas plásticas. A pocos metros había rastros de sangre.

Tenía golpes en varias partes del cuerpo y sus manos y pies estaban amarrados con lazos.

La Fiscalía indicó que Atehortúa Alzate fue retenido en el centro de Rionegro y llevado a la fuerza hasta el barrio Alto Bonito, donde varios sujetos lo golpearon y lo habrían obligado a pagar $10 millones.

Asimismo, al parecer, le habrían exigido entregar una lista con nombres de supuestos integrantes del Clan del Golfo, que delinque en la zona. Según el dictamen médico legal, el hombre murió por estrangulamiento.

Los capturados son Carlos Alberto Marín Vargas, alias Búcaro; Diego Alexander Marín Arango, alias El Gringo; Andrés Felipe Marín Castro, alias Gafas, y los ciudadanos extranjeros Ronald de Jesús Mosquera Revilla y Nelson Manuel Camacho Urbano, quienes fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo, tortura y homicidio agravado. Ninguno se allanó a los cargos.