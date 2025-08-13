7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias

Las más recientes olas de violencia en Antioquia —como la masacre ocurrida el viernes en Betulia y el doble homicidio del sábado en San Pedro de los Milagros— han incrementado las cifras de homicidios en el departamento que pasaron de 825 casos el año pasado a 891 en lo que va de 2025, según la Policía Nacional. El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó el 70% de estos crímenes a las disputas entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc en zonas rurales.
Indicó el mandatario que las negociaciones de la Paz Total con estos grupos llevaron a su fortalecimiento en las regiones, llevando a que las disidencias de las Farc tuvieran un crecimiento en los territorios ocupados del 70%, mientras que el Clan del Golfo aumentó su presencia en un 60% del departamento.