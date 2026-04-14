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552 familias de Urabá, el Oriente y el Valle de Aburrá, cada vez más cerca de tener vivienda propia con ‘Mi Casa Antioquia Ya’

Un total de 552 familias de las subregiones de Urabá, Oriente y Valle de Aburrá avanzan en el proceso de asignación del subsidio departamental ‘Mi Casa Antioquia Ya’, con una inversión proyectada de más de $7.883 millones.

  • FOTO: Gobernación de Antioquia
    FOTO: Gobernación de Antioquia
hace 1 hora
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552 familias cumplieron los requisitos y avanzan en el proceso de asignación del subsidio departamental ‘Mi Casa Antioquia Ya’, en su segunda convocatoria. La convocatoria recibió 956 postulaciones provenientes de las subregiones de Urabá, Oriente y Valle de Aburrá.

De las familias que cumplieron las condiciones exigidas, 335 quedaron clasificadas como potenciales beneficiarias del subsidio: 123 para Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y 212 para Vivienda de Interés Social (VIS). La inversión proyectada para este grupo supera los $7.883 millones. Adicionalmente, 217 hogares fueron clasificados como “postulado elegible”, lo que significa que cumplen los requisitos, pero su asignación dependerá de la disponibilidad de recursos.

El gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Rodrigo Hernández Alzate, destacó que este resultado representa “una gran noticia” para los hogares beneficiados, quienes dan un paso clave para completar el cierre financiero de su vivienda propia.

También le puede interesar: Subsidios de vivienda 2026 en Colombia: montos, requisitos y cómo acceder a casa propia este año

El programa mantiene un enfoque diferencial que prioriza a poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellas víctimas del conflicto armado, personas en situación de desplazamiento, madres cabeza de hogar y personas con discapacidad. En esta convocatoria también se abrió un capítulo especial para gestores culturales y entrenadores deportivos, de los cuales 10 quedaron incluidos en el listado de beneficiarios.

Los listados de postulaciones cumplidas y de elegibles están disponibles en el sitio web oficial de la Empresa VIVA.

¿Cómo funciona el programa ‘Mi Casa Antioquia Ya’?

’Mi Casa Antioquia Ya’ es un programa de subsidio departamental impulsado por la Gobernación de Antioquia a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA). Su objetivo es complementar el cierre financiero de familias que aspiran a adquirir una vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), facilitando el acceso a la propiedad a quienes más lo necesitan.

El proceso funciona en varias etapas:

1. Convocatoria y postulación: Las familias interesadas se inscriben durante el período habilitado, presentando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos.

2. Verificación de requisitos: La Empresa VIVA revisa cada postulación y clasifica a los hogares en dos categorías: postulado con condiciones cumplidas (apto para recibir el subsidio) o postulado elegible (cumple requisitos, pero queda en lista de espera sujeta a disponibilidad de recursos).

3. Asignación del subsidio: A los hogares clasificados como beneficiarios se les asigna el subsidio departamental, que se suma a otros apoyos como el subsidio nacional y el crédito hipotecario para completar el valor de la vivienda.

4. Cierre financiero y adquisición: Con todos los recursos juntos, la familia puede formalizar la compra de su vivienda nueva.

El programa da prioridad a poblaciones vulnerables y, con cada convocatoria, busca ampliar su cobertura a más subregiones del departamento. Con estos resultados, ‘Mi Casa Antioquia Ya’ se consolida como una herramienta clave para reducir el déficit habitacional y las brechas sociales en Antioquia.

Lea más: En Antioquia la vivienda crece y se prepara para un 2026 de retos

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