Habrían pagado $30 millones por asesinar a periodista María Victoria Correa y a sus hermanas en Envigado

Cerca de una decena de interceptaciones telefónicas entre el 13 de abril y el 5 de agosto permitieron avanzar en las investigaciones del asesinato de la periodista María Victoria Correa Ramírez y de su hermana María Norelia, además de las graves lesiones en contra de una tercera hermana el pasado 28 de marzo en una panadería de Envigado. Allí se pudo establecer que a los homicidas les habrían ofrecido 30 millones de pesos por perpetrar el asesinato.
Esto se reveló durante una audiencia ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Envigado, en la que la fiscal 245 seccional presentó detalles de las interceptaciones realizadas a las comunicaciones. En ellas se identificaron a los presuntos responsables del ataque y se conocieron tanto las conversaciones personales como las que uno de los procesados, Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, sostenía con algunos de sus familiares.
En una de las conversaciones interceptadas a este hombre, se conoció, según Teleantioquia Noticias, que “Camilo responde que no ha dicho nada y aclara que si ellos se dieron cuenta fue por (alias) el Mello, quien llamó para felicitarlo y decirle cuánto habían cobrado. Además, también le ofrecieron 30 millones de pesos por el buen trabajo que habían realizado”.