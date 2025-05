El proyecto se desarrolla en conjunto con Promigas e incluye más de 5.400 módulos solares bifaciales, considerados el futuro de la industria de renovables no convencionales y que son la más alta tecnología que provee la empresa de gas para este tipo de proyectos.

Sin información estructurada, muchas MiPymes —clave para nuestra economía— siguen rezagadas, especialmente en prácticas como economía circular, donde solo el 80% (de la medición) reportó avances, y apenas el 14% de todas las empresas cuenta con certificaciones ambientales como Carbono Neutro. Sin datos, no hay estrategia; sin estrategia, no hay impacto.

¿Estamos listos para medirnos y transformarnos? Sin indicadores sólidos, las buenas intenciones se diluyen y las oportunidades de mejora se pierden. Solo el 29,7% ha accedido a recursos sostenibles, y menos del 20% ha implementado análisis de ciclo de vida. Urge fortalecer los sistemas de reporte y medición para que más organizaciones puedan tomar decisiones informadas, identificar brechas y escalar buenas prácticas. Porque lo que no se mide, no se transforma... y sin transformación, no hay impacto.