Un día como hoy 9 de octubre

HACE 20 AÑOS: TRISTEZA COLECTIVA POR LAS VÍCTIMAS EN BELLO En la mañana de ayer, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, barrio La Cumbre, en Bello, se realizaron los primeros sepelios de las 19 víctimas de la avalancha del jueves. Ahora el drama es de las familias por sus 24 parientes desaparecidos. HACE 50 AÑOS: MÁS FOMENTO TURÍSTICO PIDE LA CNT AL SECTOR PRIVADO Que el sector privado está en mora de comprometerse de lleno en el fomento de la economía turística del país, dijo ayer Eduardo Ossio Carbonell, gerente de la Corporación Nacional de Turismo al clausurar el Primer Encuentro Turístico Nacional en Santa Fe de Antioquia.