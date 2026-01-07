x

Marinilla, El Santuario y los nueve municipios de Antioquia de fiesta este puente

En total, once municipios de Antioquia tendrán sus fiestas municipales durante el puente de Reyes Magos. Prográmese.

  Las actividades de estas fiestas municipales son gratuitas. FOTO: Cortesía
    Las actividades de estas fiestas municipales son gratuitas. FOTO: Cortesía
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 9 horas
bookmark

Con el traslado del puente de Reyes al lunes 12 de enero los planes y fiestas en Antioquia se movieron a ese fin de semana. Desde este viernes y hasta el lunes, once municipios de Antioquia celebrarán sus fiestas municipales. Oriente, Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste, Occidente, Magdalena Medio y Urabá son las subregiones que puede visitar durante estos días si quiere sumarse a algunas de estas celebraciones.

Lea: ¡Prográmese! Estos son los horarios de los museos, bibliotecas y otros espacios culturales esta semana en Medellín

Conciertos, desfiles y otras actividades culturales hacen parte de la programación pensada para que este fin de semana no se quede en casa y aproveche para conocer otros destinos del departamento.

Uno de los municipios que estará celebrando es El Santuario, donde se realizarán las Fiestas del Retorno. Del 9 al 11 de enero, en este municipio del Oriente antioqueño, se llevará a cabo esta fiesta que llega a su edición número 59 y recibe ese nombre porque es la ocasión en la que los santuarianos que viven fuera regresan a su tierra natal. Durante el fin de semana, el parque principal será escenario de presentaciones de artistas nacionales e internacionales como Los Internacionales Rayos de México, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso y Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato.

En el Oriente antioqueño, otros tres municipios también tendrán programación festiva. Este jueves, en Marinilla, comenzarán las Fiestas Populares de La Vaca en la Torre, una tradición con 25 años de historia cuyo nombre proviene de una leyenda local que cuenta que, décadas atrás, un grupo de marinillos subió una vaca a la torre de la iglesia para que se comiera la maleza que allí crecía. Durante los cinco días de actividades se presentarán Yeison Jiménez, Jorge Celedón y Alci Acosta.

San Rafael y Cocorná tampoco se quedan atrás. Las Fiestas de la Panela y las Fiestas del Río incluirán desfiles, comparsas, ferias gastronómicas y espectáculos musicales. En San Rafael, por ejemplo, se presentarán este fin de semana Johnny Rivera, El Combo de las Estrellas y Los Relicarios.

En el Occidente, específicamente en Sabanalarga, durante todo el fin de semana se celebrarán las Fiestas del Retorno y de la Cordialidad, mientras que en Olaya se llevarán a cabo las Fiestas y el Reinado del Verano. En el Bajo Cauca, Tarazá vivirá las Fiestas del Río Tarazá, con conciertos de Felipe Peláez y Arelys Henao. Por su parte, en Yolombó, municipio del Nordeste antioqueño, se realizarán las Fiestas del Marquesado y la Molienda, que exaltan la historia y la cultura en torno a la panela, producto emblemático de la región.

Asimismo, en Bolombolo, corregimiento de Venecia, se celebrarán las Fiestas de la Canoa. Puerto Nare también tendrá su propia programación con las Fiestas Turísticas del Cacique Nare, que comenzaron este lunes y se extenderán hasta el 12 de enero.

Por último, en Necoclí se realizarán las Fiestas del Coco, una celebración con casi seis décadas de historia. Además de rendir homenaje al folclor y la música, estas festividades destacan la importancia del coco en la gastronomía local, con las preparaciones tradicionales como protagonistas. En este municipio del Urabá se presentarán Maelo Ruiz, Nelson Velásquez y Alex Manga.

Recuerde que estas fiestas municipales son de ingreso gratuito. Si esta planeando en asistir a una de ellas, lo recomendable es que planee desde ya sus viajes. Si está pensando en hacerlo en transporte público, la sugerencia es que revise constantemente los canales de comunicación oficiales de las Terminales de Transporte, y si se desplaza en vehículo particular o motocicleta puede estar atento al estado de las vías en el sitio web y redes sociales oficiales del Invías y de la Gobernación de Antioquia. ¡A disfrutar!

