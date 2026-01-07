El rapero Tekashi 6ix9ine se entregó para cumplir sentencia en la cárcel donde está Nicolás Maduro en Nueva York

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se entregó a las autoridades federales de Estados Unidos para comenzar a cumplir una condena de tres meses de prisión en la misma cárcel donde permanece detenido Nicolás Maduro y su esposa.

El artista, de 29 años, llegó al centro penitenciario de Brooklyn, en Nueva York, este martes 6 de enero de 2026, como había acordado con las autoridades judiciales.

Puede leer: Machado vs. los Rodríguez: así se reacomoda el poder en Venezuela

Con su ingreso a prisión, Hernández deberá pasar 90 días tras las rejas, luego de haber sido sentenciado por violar los términos de su libertad supervisada.

Antes de entregarse, Tekashi 6ix9ine realizó una transmisión en vivo que se extendió por cerca de dos horas, en la que habló con sus seguidores y se despidió temporalmente de las redes sociales.