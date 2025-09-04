x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 5 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 6 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 5 de septiembre

COLOMBIA PASÓ DEL GOZO AL POZO

El deporte vivió ayer en carne propia esas sensaciones. Primero, el piloto Juan Pablo Montoya ganó el Gran Premio de Monza de Fórmula Uno. Eso puso al país a festejar. Pero en la tarde, la Selección de fútbol perdió con Uruguay por 3-2 en Montevideo y eso dejó a todo el mundo aburrido y desilusionado.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 5 de septiembre

PRESENTADO AL CONGRESO PROYECTO SOBRE DIVORCIO

El Gobierno de Alfonso López Michelsen presentó al congreso el proyecto de ley que establece el divorcio para el matrimonio civil, regula la separación de cuerpos y dicta otras disposiciones. La iniciativa la llevó el ministro de Justicia, Samuel Hoyos, al Senado de la República.

