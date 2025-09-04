Un día como hoy 5 de septiembre

HACE 20 AÑOS: COLOMBIA PASÓ DEL GOZO AL POZO El deporte vivió ayer en carne propia esas sensaciones. Primero, el piloto Juan Pablo Montoya ganó el Gran Premio de Monza de Fórmula Uno. Eso puso al país a festejar. Pero en la tarde, la Selección de fútbol perdió con Uruguay por 3-2 en Montevideo y eso dejó a todo el mundo aburrido y desilusionado. HACE 50 AÑOS: PRESENTADO AL CONGRESO PROYECTO SOBRE DIVORCIO El Gobierno de Alfonso López Michelsen presentó al congreso el proyecto de ley que establece el divorcio para el matrimonio civil, regula la separación de cuerpos y dicta otras disposiciones. La iniciativa la llevó el ministro de Justicia, Samuel Hoyos, al Senado de la República.