Un día como hoy 5 de septiembre

COLOMBIA PASÓ DEL GOZO AL POZO

El deporte vivió ayer en carne propia esas sensaciones. Primero, el piloto Juan Pablo Montoya ganó el Gran Premio de Monza de Fórmula Uno. Eso puso al país a festejar. Pero en la tarde, la Selección de fútbol perdió con Uruguay por 3-2 en Montevideo y eso dejó a todo el mundo aburrido y desilusionado.