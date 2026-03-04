x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Un día como hoy 5 de marzo

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 13 minutos
bookmark

HACE 20 AÑOS:

MEDELLÍN RENUEVA SU CARA

Con los Planes Parciales, la ciudad emprende cambios urbanos para el siglo XXI. De 69 solicitudes, hay 11 planes aprobados para diferentes zonas de la ciudad. Entre los de mayor impacto que se ejecutarán, están los de los sectores Simesa y Argos. El 82% de las áreas planificadas se dedicará a vivienda y otro 8% a comercio.

HACE 50 AÑOS:

MUERTO UN ESTUDIANTE EN GRAVES DISTURBIOS

La avenida Juan del Corral, en los alrededores del área de la salud de la Universidad de Antioquia, fue escenario ayer de brutales enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública. Bombas molotov, gases lacrimógenos, piedra y bolillo inundaron el sector. Un estudiante murió.

