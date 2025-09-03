Un día como hoy 4 de septiembre

HACE 20 AÑOS: ESCISIÓN EN EPM SE JUEGA ÚLTIMA CARTA Esta semana, en las sesiones extras del Concejo, se inicia el estudio del proyecto de acuerdo de transformación de las Empresas Públicas. La ponencia acoge la figura de la escisión de telecomunicaciones y la propiedad de la nueva empresa por parte de EPM, pero varios concejales mantienen su rechazo. HACE 50 AÑOS: EN PERÚ, MEDIDAS LIBERALIZANTES El nuevo presidente Francisco Morales Bermúdez dio ayer un importante paso para liberalizar el gobierno militar peruano al dejar sin efecto la orden de deportación y permitir la reapertura de publicaciones clausuradas de diversas tendencias, tras reconocer el derecho a la discrepancia.