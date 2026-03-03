Un día como hoy 4 de marzo

HACE 20 AÑOS: CAMILO VILLEGAS SE DA PALO CON LOS TIGRES DEL PGA EN MIAMI Camilo Villegas siguió sorprendiendo en el torneo Doral, de Miami, al empatar en la primera posición, al cabo de la segunda ronda, con dos de los mejores golfistas del mundo: Tiger Woods y Phil Mickelson, además del también estadounidense Scott Verplank. HACE 50 AÑOS: MEDELLÍN SE ACUESTA Y SE LEVANTA CON EL HUMO Desde la pasada década comenzó a vislumbrarse el problema de la contaminación y se expidieron las primeras disposiciones que reglamentaban la instalación de nuevas fábricas. Hay mucha letra escrita, pero también demasiado incumplimiento.