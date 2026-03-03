x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Un día como hoy 4 de marzo

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 4 de marzo
  • Un día como hoy 4 de marzo
  • Un día como hoy 4 de marzo
hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 4 de marzo

CAMILO VILLEGAS SE DA PALO CON LOS TIGRES DEL PGA EN MIAMI

Camilo Villegas siguió sorprendiendo en el torneo Doral, de Miami, al empatar en la primera posición, al cabo de la segunda ronda, con dos de los mejores golfistas del mundo: Tiger Woods y Phil Mickelson, además del también estadounidense Scott Verplank.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 4 de marzo

MEDELLÍN SE ACUESTA Y SE LEVANTA CON EL HUMO

Desde la pasada década comenzó a vislumbrarse el problema de la contaminación y se expidieron las primeras disposiciones que reglamentaban la instalación de nuevas fábricas. Hay mucha letra escrita, pero también demasiado incumplimiento.

Temas recomendados

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida