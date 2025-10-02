x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 3 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 6 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 3 de octubre

EL PAPA PIDE NO VOTAR POR QUIENES APOYAN EL ABORTO

Con un llamado a no votar por los políticos que apoyan el aborto, el Papa Benedicto XVI abrió el primer Sínodo de obispos de su Pontificado, en Roma. Ante 250 obispos de 180 países, el Pontífice señaló que es necesario incluir a Dios en la vida pública, y que no hacerlo “no es tolerancia, sino hipocresía”.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 3 de octubre

EDICIONES DE EL COLOMBIANO POR EL TRICENTENARIO

Al igual que en otros eventos, EL COLOMBIANO está preparando desde hace varios meses una serie de ediciones especiales, con motivo del tricentenario de Medellín. Treinta periodistas de planta y veinte colaboradores externos están desarrollando un exhaustivo y cuidadoso plan, digno de la efemérides.

