Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 28 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años

  • Un día como hoy 28 de octubre
  • Un día como hoy 28 de octubre
  • Un día como hoy 28 de octubre
hace 6 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 28 de octubre

COI CONFIRMÓ DEVOLUCIÓN DEL BRONCE A MARÍA LUISA

La pedalista antioqueña María Luisa Calle conoció que la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional le devolverá la medalla de bronce que de forma limpia ganó en Juegos de Atenas. Calle se mostró satisfecha tras soportar un verdadero martirio, de casi 14 meses, al haber sido acusada de presunto dopaje.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 28 de octubre

REAJUSTE DE 30% EN TARIFAS DE ENERGÍA

El gobierno advirtió que es inaplazable e! reajuste de tarifas en los servicios de energía para asegurar las inversiones que el país requiere en este campo a fin de no detener su progreso. Tal reajuste, oscilará entre el 1.1 y e| 30% y será hecho efectivo posiblemente antes de concluir el presente año.

