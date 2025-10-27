Un día como hoy 28 de octubre

La pedalista antioqueña María Luisa Calle conoció que la Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional le devolverá la medalla de bronce que de forma limpia ganó en Juegos de Atenas. Calle se mostró satisfecha tras soportar un verdadero martirio, de casi 14 meses, al haber sido acusada de presunto dopaje.

REAJUSTE DE 30% EN TARIFAS DE ENERGÍA

El gobierno advirtió que es inaplazable e! reajuste de tarifas en los servicios de energía para asegurar las inversiones que el país requiere en este campo a fin de no detener su progreso. Tal reajuste, oscilará entre el 1.1 y e| 30% y será hecho efectivo posiblemente antes de concluir el presente año.