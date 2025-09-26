Un día como hoy 27 de septiembre

HACE 20 AÑOS: ESCISIÓN DE EPM, A CABILDO ABIERTO La Registraduría avaló las firmas presentadas por organizaciones cívicas como respaldo a la petición de convocatoria de un Cabildo Abierto para discutir el proyecto de escisión de EPM y, en consecuencia, el Concejo de Medellín acogió esa petición y lo convocó para el próximo domingo. HACE 50 AÑOS: DECLARACIÓN CONJUNTA DE LÓPEZ Y FORD Estados Unidos y Colombia acordaron estudiar los efectos sobre Colombia de la ley de comercio exterior de E.U. tras la reunión sostenida entre los presidentes de ambas naciones Alfonso López Michelsen y Gerald Ford en el Salón Oval de la Casa Blanca.