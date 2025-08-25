Un día como hoy 26 de agosto

HACE 20 AÑOS: ELN DIALOGA SI GOBIERNO ACEPTA QUE HAY CONFLICTO Que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez reconozca la existencia de un conflicto armado interno en el país es la nueva condición que puso el Eln para comenzar a negociar. Así lo hizo saber en un comunicado enviado al Encuentro del Suroccidente: Por la paz desde la región. HACE 50 AÑOS: 413 MILLONES PEDIRÁN PARA TRICENTENARIO Auxilios que ascienden a 413 millones de pesos serán solicitados al presidente Alfonso López Michelsen, en la reunión que sostendrá con el alcalde de Medellín, Femando Uribe Senior, y parlamentarios antioqueños con motivo de las celebraciones de los 300 años de la capital antioqueña.