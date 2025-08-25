Consumo de vapeadores en Antioquia está empezando a los 13 años: ¿servirán campañas y sanciones?

Como si fuera un rompecabezas, nuevos estudios e investigaciones han ido armando el rostro de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, y su real impacto en la salud, a pesar del lobby de la industria que ha logrado, incluso, confundir a la opinión pública legitimándose, entre otras maneras, a través de varias ONG que a punta de maromas argumentativas y datos enrevesados han vendido la idea de que vapear es un hábito inofensivo o ajeno a daños devastadores de otro tipo de consumo como el del cigarrillo.
Pero la ciencia echa cada vez más por tierra esto. El uso de vapeadores en Colombia es alarmante. La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas estimó en 2019 que alrededor de 1,1 millones de colombianos había consumido vapeadores o cigarrillos electrónicos alguna vez.
Los posteriores datos en 2023 del Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar corroboraron las preocupaciones y pusieron la lupa en la población joven. El 22,7 % de los escolares dijo haber consumido alguna vez vaporizadores o cigarrillos electrónicos y la prevalencia de consumo en el último mes para niños de 12 a 14 años fue del 8,3%.
Lea: Más del 40% de los estudiantes de Medellín ha consumido vapeador o cigarrillo electrónico
En ese panorama preocupante Antioquia salió mal librado, siendo el segundo departamento con la prevalencia más alta de consumo en los últimos 30 días entre población escolar (19,1%), solo superado por Caldas (22,1%).
El problema en el departamento no ha hecho más que empeorar. Los datos y conclusiones de la desaparecida Escuela Contra la Drogadicción, organizaciones de salud, clínicas y de universidades como la UdeA apuntan hacia el mismo sentido: la edad de inicio de consumo de cigarrillos electrónicos en población joven en Antioquia está descendiendo peligrosamente, ubicándose levemente por encima de los 13 años, mientras que en el país se ubica levemente encima de los 14 años.
Pero, además, el consumo parece estar diseminándose sin freno. En Medellín, el 40% de los estudiantes ha consumido cigarrillos electrónicos, según datos entregados este año por Secretaría de Salud.
También del Oriente antioqueño acaban de surgir datos inquietantes. Un estudio adelantado por la Unidad de Investigación de la Clínica Somer, junto con expertos de la UdeA y los Andes, encontró que en el municipio de Rionegro uno de cada dos adolescentes de bachillerato ha probado cigarrillos electrónicos, además el 13,7% reportó haberlos consumido en los últimos 30 días. La cifra en sí configura una alerta de atención urgente porque duplica el promedio nacional que, según el Dane, se ubica en 6,7%.
El estudio, además, es un nuevo insumo para desestimar la supuesta utilidad de vapeadores en el llamado enfoque de reducción del daño, lo que defienden aliados de la industria (principalmente conformada por tabacaleras) al señalar que el consumo de estos elementos funge como sustituto “menos dañino” de sustancias como el cigarrillo, alcohol y psicoactivos. Al contrario, el estudio deja claro que existe una estrecha relación entre el uso de cigarrillos electrónicos y el consumo de alcohol, cigarrillos convencionales y otras sustancias psicoactivas, y que esa puerta de entrada está empezando en promedio a los 13,8 años con el consumo de cigarrillos electrónicos. Hay que decir que los factores asociados al consumo por parte de jóvenes que se han descrito en los últimos años: facilidad de acceso, permisividad en entornos educativos y familiares, aceptación social no parecen tener alguna particularidad especial en Rionegro, lo que permitiría sugerir que estos resultados serían replicables en el plano departamental.