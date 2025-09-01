Un día como hoy 2 de septiembre

HACE 20 AÑOS: INFORME DE AUC ABRE DEBATE Amnistía Internacional calificó la desmovilización de autodefensas como un “engaño” y pidió a la comunidad internacional no apoyar EL proceso de negociación. El informe fue cuestionado por el Gobierno colombiano. El alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, expresó que es “injusto e irresponsable”. HACE 50 AÑOS: ABORTADO GOLPE EN ECUADOR El presidente Guillermo Rodríguez entró triunfalmente anoche en Quito tras aplastar la sublevación de un puñado de generales rebeldes que llegaron a apoderarse del palacio de gobierno en una cruenta batalla de 11 horas, sólo para ser rodeados por tropas leales y obligados a rendirse después.