Accidentes fatales en la Armada: ya son 2 uniformados muertos en labores de rutina en solo 4 meses

Dos miembros de la Armada Nacional han muerto en los últimos cuatro meses en absurdos accidentes durante operaciones de rutina.

El último caso conocido fue el de Julián Fernando Condia Bello, un grumete (aprendiz) que trabajada en el buque escuela Gloria.

Este domingo, en medio de las maniobras de aproximación al puerto de Barranquilla, el muchacho de 19 años cayó al río Magdalena. La entidad reportó el hallazgo del cadáver al amanecer del lunes.

“La Institución ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, indicó la Armada en un comunicado.