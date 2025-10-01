Un día como hoy 2 de octubre

HACE 20 AÑOS: LA MODA COLOMBIANA CERRÓ DOS DÍAS DE DESFILES EN MILÁN Los diseños de los colombianos Beatriz Camacho, Amelia Toro y Hernán Zajar mostraron ayer en Milán el color de nuestra moda, sumado al trabajo de artesanos, quienes elaboraron las materias primas para los creadores de la pasarela. Fibra de plátano, iraca, filigrana y tapices se convirtieron en trajes y accesorios. HACE 50 AÑOS: A PESAR DEL ÁRBITRO CLASIFICÓ COLOMBIA Una Colombia convulsionada por la agitación política se paralizó anoche totalmente para presenciar el más dramático juego de un seleccionado patrio de fútbol en Uruguay logrando clasificar para la final del Campeonato Suramericano. Aunque perdieron 1-0 por encima del rival uruguayo, ayudado por el árbitro.