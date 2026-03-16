Un día como hoy 17 de marzo

HACE 20 AÑOS: EL ALCOHOL DISPARA ACCIDENTALIDAD JUVENIL En 2005, en Colombia murieron 989 jóvenes entre 13 y 24 años en accidentes de tránsito y otros 8.396 quedaron heridos. La mayoría de estos percances está relacionado con el consumo de licor, mezclado irresponsablemente con conducción, según estudio del Fondo de Prevención Vial. HACE 50 AÑOS: 27 OBRAS NECESITAN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Tres nuevas unidades deportivas se tienen prospectadas en el marco de las obras que se consideran serán necesarias como complemento a la infraestructura de los XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Medellín en julio de 1978.