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Un día como hoy 17 de marzo

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 17 de marzo
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hace 1 hora
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HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 17 de marzo

EL ALCOHOL DISPARA ACCIDENTALIDAD JUVENIL

En 2005, en Colombia murieron 989 jóvenes entre 13 y 24 años en accidentes de tránsito y otros 8.396 quedaron heridos. La mayoría de estos percances está relacionado con el consumo de licor, mezclado irresponsablemente con conducción, según estudio del Fondo de Prevención Vial.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 17 de marzo

27 OBRAS NECESITAN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS

Tres nuevas unidades deportivas se tienen prospectadas en el marco de las obras que se consideran serán necesarias como complemento a la infraestructura de los XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Medellín en julio de 1978.

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