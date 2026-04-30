Encuesta Guarumo: Cepeda se estanca en 38 % y pierde impulso; Paloma ganaría en segunda vuelta

Iván Cepeda se mantiene en su techo de 38% mientras Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella están en empate técnico con 22,8 % y 23,9 %, respectivamente. Esto, según la encuesta Guarumo de este 30 de abril revelada por El Tiempo.
A más de 20 puntos están, relegados, los candidatos de Centro: Sergio Fajardo (2,5 %) y Claudia López (2,4 %). Justo detrás está Santiago Botero (1,7 %), mientras que otros candidatos no superan el 0,3 %. Todos esos candidatos son superados por el voto en blanco, que saca un 7,2 %.
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