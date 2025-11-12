x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 13 de noviembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 8 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 13 de noviembre

SOBREVIVIENTES DE ARMERO REGRESAN A HOMENAJE A VÍCTIMAS

Hoy caerán flores sobre las ruinas de Armero. Hace 20 años, era noche de miércoles y el pueblo en sus casas se protegía de un fuerte aguacero y la lluvia de ceniza volcánica. Lo que siguió fue una enorme avalancha de lodo producto del deshielo y la explosión del nevado del Ruiz. Murieron 25.000 personas.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 13 de noviembre

“NORMAS DE ESTADO DE SITIO RIGEN PARA TODOS”

El Gobierno notificó perentoriamente al expresidente Carlos Lleras Restrepo y su movimiento de democratización liberal que no permitirá la realización de manifestaciones públicas prohibidas por las normas del régimen de excepción que vive el país.

