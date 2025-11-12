Un día como hoy 13 de noviembre

SOBREVIVIENTES DE ARMERO REGRESAN A HOMENAJE A VÍCTIMAS

Hoy caerán flores sobre las ruinas de Armero. Hace 20 años, era noche de miércoles y el pueblo en sus casas se protegía de un fuerte aguacero y la lluvia de ceniza volcánica. Lo que siguió fue una enorme avalancha de lodo producto del deshielo y la explosión del nevado del Ruiz. Murieron 25.000 personas.