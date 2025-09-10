x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 11 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 11 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

MEDELLÍN SIN ARMAS

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana lanzaron el Plan de Desarme con el fin de reducir a cero los índices de homicidios en el Valle de Aburrá. Pero esta idea, reconocen, es insuficiente hasta tanto se logre desmantelar las bandas y combos con los que no se pueden hacer acuerdos de desmovilización puesto que no hay ley que los permita.

HACE 50 AÑOS:

CORDÓN VERDE DE 2.400 HECTÁREAS PARA MEDELLÍN

La Corporación de Vivienda y Desarrollo Social se encargará de llevar a cabo una política de reforestación y uso racional del área circundante mediante el desarrollo de un plan de Planeación Municipal. La idea es un cordón verde a lo largo de las montañas que rodean a Medellín.

