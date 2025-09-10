Un día como hoy 11 de septiembre

MEDELLÍN SIN ARMAS

La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana lanzaron el Plan de Desarme con el fin de reducir a cero los índices de homicidios en el Valle de Aburrá. Pero esta idea, reconocen, es insuficiente hasta tanto se logre desmantelar las bandas y combos con los que no se pueden hacer acuerdos de desmovilización puesto que no hay ley que los permita.